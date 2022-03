Unisannio, il rettore: "Sbagliato interrompere dialogo con ricercatori russi" Canfora: "Scienza e cultura devono aiutare a costruire ponti: non steccati"

"Scienza e cultura devono aiutare a costruire ponti, non steccati. E' per questo che ritengo sbagliato interrompere il dialogo con i ricercatori russi. Mi piace ricordare che, a fronte della lettera apparsa il 4 marzo sul sito dell'Unione Russa dei Rettori a favore dell'azione militare, migliaia di scienziati russi hanno, con coraggio, sottoscritto un appello di forte condanna pubblicato sul sito Troickij variant (appello al momento non piu' raggiungibile), in cui fra l'altro scrivono: 'E' amaro per noi renderci conto che il nostro paese, che ha dato un contributo decisivo alla vittoria sul nazismo, e' ora diventato l'istigatore di una nuova guerra nel continente europeo'''. Lo dice il rettore dell'Universita' degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora dopo la presa di posizione dei rettori russi a favore della guerra.