Benevento, città delle Api: nasce l'apiario urbano Progetto del WWF Sannio e del Rotary Club di Benevento, recepito dall’amministrazione comunale

Nasce a Benevento l’apiario urbano, progetto del WWF Sannio e del Rotary Club di Benevento, recepito dall’Amministrazione Comunale con il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore Alessandro Rosa, anche grazie al lavoro di dirigenti e funzionari del settore ambiente, che in tempi celerissimi hanno permesso di rendere realizzabile il progetto su un’area comunale e concedendo il patrocinio morale dell’iniziativa.

La città di Benevento si candida ad essere Città delle api, punto di riferimento e virtuoso esempio di città sostenibile ed inclusiva.

L’apiario urbano è un'isola di biodiversità nel cuore della città: il primo impianto pilota, foriero di repliche in altri parchi urbani, sarà presentato alla cittadinanza entro la fine di marzo.

L’apicoltura urbana sarà promossa come strumento di educazione ambientale e inclusione, per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla sostenibilità e all’importanza delle api e degli altri impollinatori per il nostro ambiente ed il loro ruolo vitale nell'ecosistema.

La sinergia tra mondo associazionistico e amministrazione comunale, con una visione di lungo periodo, genera effetti positivi sulla collettività e benessere sociale.