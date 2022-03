Lunedì si inaugura a Benevento la nuova sede universitaria di Via dei Mulini Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’ateneo sannita

L’Università del Sannio inaugura lunedì 14 marzo, alle 12, la nuova sede universitaria di Via dei Mulini. Il Cubo, chiamato così per la forma dell’edificio, è stato pensato per accogliere gli studenti in un ambiente confortevole e funzionale ma anche come luogo di creatività, grazie all’inserimento di elementi grafici dal forte impatto visivo ed emozionale. Posta particolare attenzione all’ambiente nella scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione ma anche nell’istallazione di un suggestivo giardino pensile sul tetto.

La struttura, che ospita il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’ateneo sannita, rientra in un ampio piano di riqualificazione urbanistica dell’intera area che prevede anche la realizzazione di una palestra, la ristrutturazione del Palazzo ex Poste e diverse aree verdi.

All’inaugurazione interverranno il rettore Gerardo Canfora, il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Maria Moreno e il direttore generale Gianluca Basile.