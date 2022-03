Visita del console Beya Ben Abdelbaki in Prefettura La diplomatica della Repubblica Tunisina ricevuta dal Prefetto Torlontano

Il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano ha accolto, in visita istituzionale, il Console della Repubblica di Tunisia in Napoli, Beya Ben Abdelbaki.

In occasione del cordiale incontro sono stati affrontati temi di interesse comune, sia di carattere economico che culturale, alla luce degli ottimi rapporti che hanno sempre contraddistinto i due Paesi. La Console Ben Abdelbaki ha manifestato grande interesse per il territorio provinciale beneventano, per la sua storia ricca di testimonianze ed ha ringraziato il Prefetto per la cordiale ospitalità. Il Prefetto Torlontano, al termine della visita, ha manifestato alla console la piena disponibilità della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento - per una fattiva collaborazione nell’ambito delle attività istituzionali di competenza.