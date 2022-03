Covid: Benevento tra le province italiane col maggior aumento dei casi In una settimana +44 per cento: è la sesta provincia per crescita di nuovi casi

L'incidenza dei casi di Covid-19 e' aumentata in poco piu' di due terzi delle 107 province italiane e, fra queste, in pochi giorni sono passate da 9 a 43 le province in cui l'incidenza e' cresciuta di almeno il 10%. Lo indica l'analisi dei dati relativi all'incidenza dei positivi ai test molecolari e antigenici sommati tra loro, aggiornati al 9 marzo, elaborata dal matematico Giovanni Sebastiani,dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "Aumenta da 9 a 43 il numero di province per le quali l'analisi delle differenze settimanali mostra un trend di crescita e il cui valore dell'incidenza negli ultimi sette giorni e' superiore di almeno il 10% rispetto a quello dei sette giorni precedenti", osserva Sebastiani. "Le province - aggiunge l'esperto - sono per la maggior parte raggruppate in cluster confinanti, due dei quali sono piu' numerosi: il primo comprende province toscane, umbre, marchigiane e laziali; l'altro province laziali, campane, pugliesi, lucane e calabresi. Considerando tutte le province nelle quali l'incidenza e' in aumento, senza alcuna soglia minima, si arriva a un totale di circa due terzi di tutte le 107 province". "E' da notare che, tra le 43 province, sono comprese meta' delle 32 province che erano in crescita esponenziale nelle ultime settimane del 2021, dislocate sempre lungo la linea dorsale del Paese, da Lecco a Lecce. Questo suggerisce che verosimilmente c'e' un comune fattore che induce la diffusione a lunga distanza. I dati sul sequenziamento potrebbero chiarire se, come e' accaduto a fine 2021, e' in atto la diffusione di una nuova variante".

Di seguito l'aumento percentuale e il valore dell'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni nelle 43 province in cui la crescita e' maggiore: Cosenza (80%, 650), Catanzaro (76%, 390) Perugia (56%, 880), Sassari (53%, 720), Agrigento (48%, 960), Benevento (44% 650), Trapani (44%, 850), Grosseto (43%, 790), Vibo Valentia (40%, 970), Matera (36%, 770), Avellino (33%, 540), Aosta (33%, 230), Massa Carrara (29%, 580), Crotone (29%, 800), Bari (28%, 580), Ascoli Piceno (28%, 860), Lecce (25%, 1.050), Terni (25%, 730), Lucca (25%, 690), Trieste (25%, 490), Pisa (23%, 470), Bolzano (22%, 710), Caserta (22%, 570), Latina (21%, 620), Livorno (21%, 610), Ragusa (20%, 860), Treviso (18%, 480), Frosinone (16%, 590), Firenze (16%, 380), Vercelli (16%, 290), Caltanissetta (15 %, 650), Barletta-Andria-Trani (15%, 490), Lecco (14%, 240), Cagliari (14%, 520), Venezia (13%, 630), Pesaro e Urbino (13%, 470), Piacenza (13%, 230), Brindisi (13%, 510), Ancona (12%, 670), Rieti (12%, 620), Siena (12%, 730), Como (11%, 320), Milano (10%, 320). (