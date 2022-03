Covid: aumentano i casi nel Sannio ma si svuota la terapia intensiva al San Pio Due nuovi ricoveri, ma in terapia intensiva non c'è più neanche un paziente

Nel Sannio aumenta il numero dei casi covid. Da segnalare tuttavia che l'aumento dei casi non coincide con un aumento nell'occupazione di posti letto in ospedale: al San Pio nelle ultime 24 ore si è registrata una dimissione e due nuovi ricoveri, tuttavia c'è anche il dato positivo del totale svuotamento della terapia intensiva, senza più pazienti ricoverati. Dei 32 pazienti ospitati nel padiglione Santa Teresa 1 è ricoverato in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 7 in sub intensiva, 15 in malattie infettive, 8 nella medicina interna e 1 in isolamento al pronto soccorso.