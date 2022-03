Rocco nel cda Asea, "ora promuovere sviluppo sostenibile del territorio" "Mi impegnerò per onorare tale mandato e meritare in toto la fiducia in me riposta"

“Con soddisfazione e gioia ho appreso della mia nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asea".

Così Armando Rocco commenta la nomina. "Ringrazio il Presidente della Provincia di Benevento facente funzioni, Nino Lombardi, - prosegue - per aver riposto nella mia persona un'ampia fiducia che rende tale incarico ancora più gratificante ai miei occhi. Un prestigioso traguardo di un percorso politico quasi trentennale all'insegna della passione e della dedizione incondizionata. Mi impegnerò per onorare tale mandato e meritare in toto la fiducia in me riposta, nonché per offrire il mio apporto all’amministrazione di tale autorevole Ente, collaborando con il Presidente Mastrocinque e la Consigliera Angrisani, a cui va tutta la mia stima. Mi accingo ad intraprendere questo autorevole percorso con l'abnegazione che ha sempre contraddistinto il mio operare, per contribuire con umiltà a disegnare un futuro migliore per l'Asea e per favorire la promozione dello sviluppo sostenibile del nostro territorio”.