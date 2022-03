Via Saragat, Mastella e Chiusolo annunciano: primi atti fissati il 23 marzo Si va verso la risoluzione dell'annoso vicenda

La vicenda dell’alienazione degli alloggi di via Saragat volge finalmente al termine. A renderlo noto sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo.

Questa mattina, infatti, è giunta al primo cittadino una nota a firma del presidente dell’Acer, David Lebro, e del direttore generale, Giuliano Palagi, con cui è stato comunicato che “il procedimento amministrativo Acer, finalizzato alla definitiva cessione degli alloggi di via Saragat, si è chiuso con l’assunzione delle determine di assegnazione in proprietà superficiaria degli alloggi presenti nell’edificio y2. Le ulteriori determine riguardanti gli altri quattro edifici (x1, x2 e y1 e z) sono ora alla firma”.

I primi atti notarili sono stati quindi fissati per il prossimo 23 marzo a Benevento e Acer sta procedendo alla stesura di un calendario che consenta di esaurire in tempi molto rapidi tutti gli adempimenti contrattuali. Nel contempo Acer ha anche definito nuove regole per il rapporto con la gestione liquidatoria Iacp attraverso l’approvazione di un’apposita convenzione da parte del consiglio d’amministrazione.

“Finalmente, dopo vent’anni, si risolve una questione rispetto alla quale avevamo preso un impegno con i cittadini e, come attesta la nota odierna dell’Acer, questo impegno è stato mantenuto fino in fondo a dispetto delle strumentalizzazioni e degli attacchi ricevuti da chi evidentemente non ha a cuore l’interesse collettivo ma tenta solo di ostacolare l’azione amministrativa. Non possiamo quindi che ringraziare i vertici dell’Acer ed esprimere grande soddisfazione per aver risolto un problema che riguardava ben 140 famiglie le quali, nonostante avessero pagato il prezzo degli alloggi allo Iacp, non si erano viste riconoscere la titolarità dei beni. E’ stato quindi premiato il nostro impegno, iniziato molto tempo prima della campagna elettorale e portato avanti in silenzio per evitare polemiche strumentali”.