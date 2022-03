Covid nel Sannio. Dati in calo in ospedale, 327 i nuovi positivi Due dimissioni oggi nei reparti covid del San Pio di Benevento

Due nuove dimissioni nelle ultime 24 ore e fortunatamente nessun ricovero. Si tratta di un paziente sannita e un cittadino residente in altra provincia che sono potuti tornare a casa. Migliora la situazione nei reparti covid del San Pio di Benevento dove ad oggi sono 30 i posti letto occupati (ieri erano 32). Nessun paziente in terapia intensiva. Stabili i dati dei pazienti in degenza nel reparto di pneumologia sub-intensiva che restano sette come nel giorno precedente, sedici i ricoveri a malattie infettive e sette a medicina interna.

Ma sul fronte dei contagi sono 327 i nuovi casi di positività segnalati per la provincia sannita.