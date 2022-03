M'illumino di meno, l'Asia in campo per l'ambiente Madaro: "Buone pratiche ambientali consentono anche una migliore differenziata"

Allestito questo pomeriggio lungo corso Garibaldi lo stand dell'Asia di Benevento, che ha aderito all'iniziativa nazionale “M'illumino di meno” attraverso la distribuzioni di brochure informative ai cittadini sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

L'obiettivo è “promuovere best practices tra la popolazione”, ha spiegato l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro che a margine dell'iniziativa ha illustrato i dati del servizio in città: “La differenziata è al 66 per cento, ma siamo in una fase in cui attraverso l'implementazione dei progetti presentati nell'ambito del Pnrr si punta al 70 per cento”.

Si punta ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini: “Il corretto conferimento, buone pratiche ambientali, sostenibilità ambientale – commenta Madaro - consentono una maggiore differenziata, ma soprattutto un aumento della qualità della raccolta attraverso il raggiungimento di un buon tasso di riciclo, che già oggi è ad una buona percentuale. Siamo a percentuali di scostamento molto basse, significa che differenziamo correttamente. E' questo un dato che monitoriamo costantemente attraverso gli operatori aziendali”. Un indicatore importante che consente di “reinvestire nella qualità del servizio”.

E come detto anche l'Asia si prepara alla sfida del Pnrr, ma l'attenzione resta alta nelle contrade: “Siamo concentrati nella presentazione dei progetti, su cui stiamo continuando a lavorare – conclude Madaro - soprattutto per una migliore organizzazione del sistema nelle contrade”.