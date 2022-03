La Cosmid di Limatola apre le porte all’ISIS Ferraris - Buccini di Marcianise Azienda leader meccanica di precisione prosegue impegno per avvicinare studenti al mondo del lavoro

Prosegue il percorso di Cosmind srl, leader nella meccanica di precisione, che ha avviato con le scuole. L’azienda, associata Confindustria Benevento, che aveva già messo in campo una collaborazione con l’Istituto Industriale Lucarelli di Benevento, ha aperto le porte dello stabilimento di Limatola agli studenti dell’ISIS Ferraris - Buccini di Marcianise, in provincia di Caserta.

Il progetto nasce a fine 2019 dalla volontà di Clementina Donisi, C.F.O. & Chief Human Resources Officer, di intercettare i giovani del territorio prima che emigrino in cerca di lavoro al nord, talvolta inconsapevoli che anche le aree interne sono ricche di eccellenze nel mondo dell’imprenditoria pronte ad accogliere ed accompagnare le nuove leve in un percorso di crescita professionale specializzata.

“La pratica senza la teoria è cieca, come cieca è la teoria senza la pratica...”. Questo è quanto sosteneva il filosofo greco Protagora nel 4° secolo A. C.”, ricorda la dottoressa Clementina Donisi che aggiunge: “dobbiamo far tesoro dell’insegnamento del passato ed al contempo avere lo sguardo acuto per scorgere i possibili scenari di sviluppo dell’immediato futuro del mondo lavorativo condizionato dalle mutevoli esigenze dei mercati. Ritengo fondamentale la collaborazione con Istituti Tecnici come il Ferraris perché è la scuola che ha il compito di far acquisire agli studenti saperi, abilità e competenze per l’accesso all’università o spendibili nel mondo del lavoro e le imprese hanno il compito di far conoscere le realtà produttive del territorio e i bisogni mondo produttivo”.

Il fattore tempo è oggi più che in passato determinante per cui “dobbiamo accorciare i tempi non possiamo attendere che gli studenti completino il ciclo di studi e poi si guardino intorno cercando una prospettiva lavorativa. Dobbiamo intercettare i giovani studenti e le giovani studentesse nei banchi di scuola anche per orientare e supportare le loro scelte formative”. La responsabile della Cosmid ha poi ringraziato il dirigente dell’Istituto, Domenico Caroprese, che ha accolto l’azienda e il progetto con entusiasmo e coinvolgimento.

La pandemia ha solo rallentato la partenza di questa iniziativa che venerdì 11 marzo ha visto l’avvio ufficiale con la visita in azienda di 41 studenti delle classi 4 e 5 del Ferraris accompagnati dai docenti Saverio Maietta docente di Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale, Giovanni Rotondo laboratorio di disegno, progettazione ed organizzazione industriale, Nunzio Zarigno docente di matematica.

Gli studenti dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia hanno avuto modo di immergersi in una realtà produttiva innovativa ed all’avanguardia per tecnologia e professionalità.

“È anche una bella iniziativa di coesione territoriale - conclude Donisi -. Abbiamo l’obbligo morale di dare ai nostri giovani la fiducia in un futuro che li veda protagonisti nel loro territorio e abbiamo il dovere di credere nelle istituzioni scolastiche e accendere i riflettori sulle 'buone scuole'. Caserta e Benevento uniti dalla vicinanza territoriale… e dalle best practices”.