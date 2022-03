"Il ruolo del farmacista e la dispensazione dei farmaci equivalenti" Rotary Club Benevento – Domeniche della Salute. Dialogo con il dottore Raffaele Pilla

Il Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno da Vincenza Casarella, per le iniziative della “Domeniche della Salute”, ha organizzato per domenica 13 marzo 2022, alle ore 11.00, un dialogo con il socio dottore Raffaele Pilla su “Il ruolo del farmacista e la dispensazione dei farmaci equivalenti”. In questi ultimi anni il farmacista, - ha spiegato Raffaele Pilla - con l’emergenza della pandemia Covid e, oggi anche con quella ucraina (richieste di medicinali da inviare sui luoghi di guerra) è diventato un riferimento capace di intercettare i bisogni sul territorio e soprattutto quello dei pazienti, garantendo aderenza alle terapie e farmacosorveglianza.

Ecco il calendario dei prossimi incontri: 10 aprile 2022 - dottoressa Ilarj Furno, “Disinformazione, fake news e stress da sovrainformazione”; 8 maggio 2022, dottore Antonio Medici, “Prevenire la lombalgia: è possibile?”; 12 giugno 2022, dottore Giuseppe Palmieri e dottore Antonio Renna: “Stress e rischio cerebro-cardio-vascolare”. Le iniziative in ossequio alle norme anticovid saranno proposte su piattaforma zoom.