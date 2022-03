Covid, impennata di contagi nel Sannio: 368 casi. Quattro ricoveri al San Pio Nell'ospedale di Benevento ci sono 33 pazienti positivi

Una sola dimissione e quattro nuovi accessi. E' quanto emerge dal report stilato dall'ospedale San Pio di Benevento riguardo ai reparti dedicati alla cura del covid19.

Anche oggi non si registrano decessi nel nosocomio sannita e sono 33 i pazienti positivi ricoverati.

Ventisei sono sanniti: di questi 4 sono in Medicina Interna, quindici sono degenti nel reparto Malattie Infettive, sei sono in Pneumologia/sub Intensiva e uno nell’area isolamento covid dedicata.

Sette quelli provenienti da fuori provincia: due in Medicina Interna, quattro sono in Malattie Infettive e uno in Pneumologia/sub intensiva.

Crescono ancora, invece, i contagi nel Sannio. Sono 368 i nuovi positivi al covid registrati.