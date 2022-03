Comune Benevento. Commissione edilizia, ecco i professionisti designati La commissione sarà valida per tre anni

La Giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha approvato questa mattina, su proposta dell'assessora all'Urbanistica Molly Chiusolo, la nuova composizione della Commissione Edilizia. Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Ruec, ne fanno parte 6 tecnici scelti tra le terne proposte dai rispettivi Ordini o Collegi professionali (architetto, geologo, geometra, ingegnere, avvocato, agronomo) e ulteriori 4 professionisti residenti nel comune di Benevento esperti in tutela ambientale e difesa del suolo, tecnologie edilizie e/o bioarchitettura, storia dell’architettura e/o restauro conservativo, urbanistica, scelte da un apposito elenco formato previo Avviso pubblico.

Della Commissione fa parte, con diritto di voto, anche un rappresentante provinciale della Associazione costruttori scelto nella terna proposta da Ance.

Questi di seguito sono i professionisti designati nell'ambito delle proposte comunicate dalle organizzazioni di categoria: ingegnere Paolo Verdino, geom. Roberto D'Alessio, architetto Gianluca Principe, avv. Mario De Nigris, dott. Francesco Ucci, dott. Daniele Melillo. In rappresentanza dell'Ance è stato nominato il geometra Mauro Verdino. In qualità di membri esperti sono stati scelti: architetto Domenico Piantadosi (Storia dell'architettura e Restauro conservativo); ingegnere Giovanni De Cianni (Tecnologie edilizie e bioarchitettura); geometra Gianmarco Varricchio (Urbanistica); architetto Fioravante Colella (Tutela ambientale e difesa del suolo). Sono inoltre membri di diritto della Commissione, il dirigente del settore Urbanistica, architetto Antonio Iadicicco, con funzioni di presidente, il medico designato dalla Asl, dottore Zerella ed il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato). L'attuale composizione della Commissione Edilizia sarà valida per tre anni.