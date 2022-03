Covid, tamponi per i dipendenti degli uffici della Provincia Ingresso scaglionato per i cittadini negli uffici di largo Carducci

Dopo alcuni casi di contagio da Covid 19 presso gli uffici della Provincia di largo Carducci (di fronte alla chiesa di San Gennaro), il respondabile ha disposto che domani, 15 marzo tutto il personale in servizio presso la sede si sottoponga al tampone per accertare l'eventuale presenza di altri focolai.

L'ingegnere Minicozzi ha anche disposto che il pubblico potrà accedere agli uffici tecnici dlel'ente solo in numero di due per volta, previo appuntamento telefonico con il funzionario addetto alla pratica in istruttoria, ed esclusivamente nella sala Angelo Mario Biscardi al piano terra.

I provvedimenti, che fanno seguito alla sanificazione degli stessi ambienti effettuata nella notte tra domenica 13 e oggi, potrebbe comportare per i cittadini utenti disservizi, ritardi o cancellazione di appuntamenti e altro.