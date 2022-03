Concerto Accademia S. Sofia, raccolti 2mila euro per l'Ucraina Iniziativa di solidarietà per i territori devastati dalla guerra

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, rende noto che, in occasione del concerto dell’Accademia di Santa Sofia, "Da Roma a Buenos Aires”, tenutosi lo scorso sabato, presso l’Auditorium di Sant’Agostino, sono stati raccolti 2076€ a sostegno della popolazione ucraina. “Un grande risultato - ha commentato il sindaco, nel corso dell’incontro tenutosi, questo pomeriggio, a Palazzo Mosti - che è frutto di una sinergia istituzionale, nata nel segno della fratellanza, in un momento drammatico per la comunità ucraina. Ringrazio sentitamente l’Accademia di Santa Sofia che, unitamente all'Università degli Studi del Sannio, ha promosso l’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Benevento e con la Comunità di Sant'Egidio, a cui va il mio ringraziamento per aver dato, anche in questa occasione, il proprio prezioso contributo a supporto di una lodevole gara di solidarietà”.