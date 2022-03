Covid, nel Sannio 600 positivi nelle ultime 24 ore. Volpe lancia l'allarme Il direttore generale dell'Asl di Benevento: i nuovi casi superano i guariti

Seicento nuovi positivi in un solo giorno. Il direttore dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe lancia l'allarme per il covid19. I contagi stanno risalendo in modo esponenziale.

“Siamo preoccupati – spiega il manager del'Asl – il dato di ieri, con 600 casi è davvero molto negativo. Sarà necessario tornare ad affrontare situazioni che stavamo ormai dismettendo come l'hub per i tamponi al Palatedeschi. Una struttura in cui ci ha dato supporto l'esercito che, però, in vista della fine dell'emergenza fissata al 31 marzo dovrebbe rientrare”.

E dunque lancia l'appello. “Il covid non è scomparso, prego tutti di continuare ad indossare le mascherine. I dati dell'ultima settimana preoccupano testimoniando un'inversione rispetto a quelle precedenti. I positivi tornano a superare i guariti”.