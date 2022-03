Sanità, l'Asl illustra il piano: 11 case e 4 ospedali di comunità Oggi la conferenza dei sindaci. Primo presidio a partire sarà l'ospedale di S. Bartolomeo in Galdo

“Una rete territoriale che sarà a fianco al cittadino, i frutti di un lavoro messo a punto negli ultimi anni”. Così il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, commenta il piano territoriale dell'Azienda sanitaria illustrato questa mattina ai sindaci riuniti in conferenza presso la sede di via Oderisio.

Un progetto comprendente sia quanto previsto dal Pnrr, sia dall'articolo 20 che da fondi propri dell'azienda e illustrato ai sindaci dal direttore generale Volpe con il direttore sanitario Maria Concetta Conte.

“Undici case di comunità, una in più grazie alla Regione che ha investito nel Sannio, quattro ospedali di Comunità, cinque Cot (centrale operativa territoriale). A breve attiveremo il attiveremo Cad di Airola e la Sir di Arpaise oltre al primo ospedale di comunità a San Bartolomeo in Galdo che partirà con posti letto ridotti: non 20 ma meno. Però si tratta del primo momento in cui l'azienda con la medicina generale e il distretto attiverà un percorso di tal genere”.

Questo il dettaglio del direttore Volpe che però punta l'attenzione anche su quella che individua come una criticità, non solo nel Sannio, ma in tutta Italia. “Il problema rimarrà il personale ci saranno da assumere medici, infermieri e oss. Per le prime 4/5 strutture nel Sannio riuscirò a garantire il personale e abbiamo già graduatorie attive. Per gli infermieri abbiamo già assunto circa 50 unità e proseguiremo con almeno altre 20 unità e così anche per gli oss”.

Il primo a partire sarà dunque l'ospedale di San Bartolomeo in Galdo. Ma anche per il Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti, ci saranno investimenti importanti grazie al protocollo firmato con l'ospedale San Pio di Benevento. Abbiamo concordato l'uso di spazi per l'Asl, che sta già facendo i lavori per la continuità assistenziale e al terzo piano attiveremo l'ospedale di comunità con 20 posti. Presto arriverà un mammografo di nuova generazione per l'effettuazione degli esami”. C'è ancora da attendere, invece, per quel che riguarda la struttura di Cerreto Sannita.

Un accordo importante per il territorio secondo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

“Finalmente abbiamo raggiunto il numero legale siamo stati concordi nella necessità di trovare soluzioni importanti per il territorio. E' la dimostrazione che il rapporto tra Asl e sindaci produce risultati tangibili”.