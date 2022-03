Civico 22: gli aiuti per l'Ucraina arrivano in sede Cinque furgoni e un camion con oltre 1000 sacchi a pelo, generi alimentari e medicine

Arrivano . Dopo oltre 13 ore di viaggio, con 5 furgoni e un camion, è stata raggiunta la sede di Depaul Slovensko, grazie agli attivisti volontari Alfredo Solina e Nicola Calabrese. All’interno di un grande capannone predisposto appositamente per raccogliere gli aiuti umanitari per l'Ucraina, è stato scaricato il materiale raccolto, da generi alimentari ai medicinali e oltre 1000 sacchi a pelo. Generi alimentari, anche quelli per bambini, sono partiti alla volta di Kharkiv, città ucraina.

"La raccolta che Civico 22 ha messo in atto è in collaborazione con la Rete di Economia civile “Sale della Terra” e la Congregazione dei Missionari Vincenziani Italia che hanno una casa ad Odessa.

Un messaggio non solo di aiuto concreto per le popolazioni colpite dalle aggressioni russe, ma anche un gesto per alleviare le sofferenze delle persone in Ucraina".