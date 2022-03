Asia: "Protesta a Tufino, possibili disservizi nella raccolta rifiuti" "Quattro automezzi pieni sono in coda dalle 6,30 del mattino"

L'Asia comunica che a causa del perdurare della protesta degli operatori dell'impianto di Tufino non è stato ancora possibile scaricare i quattro automezzi pieni di rifiuti che sono fermi in coda dalle ore 6,30 di questa stamattina. L'imprevisto, indipendente dalla volontà dell'Azienda, potrebbe causare all'utenza dei disservizi, nelle giornate di oggi e domani, rispetto alla puntuale raccolta dei rifiuti. L'Asia, in ogni caso, porrà in essere ogni sforzo possibile per garantire il servizio.