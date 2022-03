Covid, nei reparti del San Pio di Benevento ancora una vittima e nuovi ricoveri A perdere la vita una 96enne di Calvi. Sei le persone dimesse nelle ultime 24 ore

Si continuano a registrare decessi nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nelle ultime 24 ore il decesso di una 96enne di Calvi che era ricoverata da alcuni giorni nella struttura ospedaliera. Scendono a 37 – ieri erano 41 – i pazienti attualmente ricoverati nei cinque reparti del padiglione Santa Teresa. Sei le persone dimesse nelle ultime ore, tre i nuovi ingressi. Restano per fortuna vuoti sia la terapia intensiva che medicina interna. Non è così, purtroppo, per la Sub intensiva del reparto di Pneumologia dove attualmente sono ricoverate 12 persone. 20 invece i letti occupati in Malattie infettive, 2 in medicina interna, 2 nell'area isolamento covid annessa al pronto soccorso. Un solo neonato invece trattenuto in terapia intensiva neonatale.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 433 su complessivi 1.852 trattati (sospetti n. 233 e accertati n. 1.619) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.065.

Ai decessi registrati nei reparti covid del San Pio, vanno aggiunti purtroppo tanti altri avvenuti in altri ospedali della regione dove in passato sono stati trasferiti i pazienti sanniti, e anche di quelle persone guarite dal covid ma morte dopo la negativizzazione sempre a causa dei danni provocati dal coronavirus.