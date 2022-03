Marcia della pace, le Pro Loco del Sannio unite per un messaggio di fratellanza Questo pomeriggio alle 18 il ritrovo a Piazza Castello a Benevento per marciare fino al Duomo.

Tutti insieme per la pace. Tutti uniti per chiedere di fermare un conflitto che sta portando morte e distruzione. Le Pro Loco sannite sono state tra le prime associazioni a scendere in campo per supportare il popolo ucraino. Sotto l’impulso del presidente dell’Unpli provinciale Renzo Mazzeo, oggi alle 18:00 con ritrovo a Piazza Castello a Benevento, andrà in scena la “Marcia della pace”, una manifestazione all’insegna della preghiera e della solidarietà.

Le Pro Loco percorreranno Corso Garibaldi tutte unite per lanciare un messaggio di pace e fratellanza. La marcia si concluderà presso il Duomo dove si svolgerà un momento congiunto di preghiera. Il presidente Mazzeo in rappresentanza di tutte le Pro Loco sannite ha esteso l’invito a partecipare all’intera cittadinanza per inviare un messaggio di solidarietà ancora più importante.

Iniziativa forte che segue quanto già fatto dalle varie associazioni nei propri territori. Sono state tante le Pro Loco che hanno organizzato raccolte fondi e di beni di prima necessità collaborando con le altre associazioni per sostenere sia chi è in Ucraina che chi scappa dal conflitto dovendo lasciare tutti i propri beni.

Lo slogan della manifestazione è una frase di Giovanni Paolo II: “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro“. Poche parole che racchiudono un insegnamento importante che le Pro Loco sannite vogliono contribuire a trasmettere con la propria opera di volontariato e fratellanza.