Rosa: "Il piano di sanità territoriale deve essere la svolta per il Sannio" L'assessore del Comune di Benevento: "massimo risultato con coinvolgimento di tutti"

“Il nuovo piano di sanità territoriale deve essere la svolta per il Sannio. Da medico so bene quanto il sovraccarico degli ospedali, causato innegabilmente dal depauperamento della sanità territoriale, sia stato deleterio per i cittadini, per il territorio e per gli ospedali stessi. E dunque un modello che va nella direzione esattamente opposta, specialmente in un territorio complesso come il Sannio, è assolutamente una svolta positiva". Così l'asessore comunale con delega alla Sanità del Comune di Benevento, Alessandro Rosa commenta il piano esposto ai sindaci sanniti dall'Asl.

"Da membro delle istituzioni, e da assessore alla Sanità - spiega ancora il dottore Rosa -, so bene che per ottenere il massimo risultato, stante la bontà del programma, è importante ottenere il massimo grado di coinvolgimento e la più ampia discussione nel merito.

Non posso far altro, perciò, che ringraziare il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, che convocando l'assemblea dei sindaci della provincia di Benevento ha evidentemente palesato l'intenzione di rendere il progetto regionale di Sanità territoriale un patrimonio dell'intero Sannio e delle comunità: è così che si affronta una sfida epocale che dovrà rimettere al centro i cittadini e le loro esigenze.

E in un piano che inevitabilmente porterà ricadute per tutto il Sannio non è assolutamente trascurabile, tutt'altro, quanto l'impegno del sindaco Mastella ha garantito alla città di Benevento, non solo nell'ambito del Piano Sanitario Regionale ma cogliendo tutte le opportunità disponibili.

Nel dettaglio:

Hub Casa di Comunità di Via delle Puglie: 1,48 milioni di euro; (Pnrr)

Spoke Casa di Comunità di Via Minghetti: con 2,93 milioni di euro (finanziato ex art.20 edilizia sanitaria)

Spoke Casa di Comunità di Via XXIV Maggio: 995mila euro (Pnrr)

Centrale Operativa Territoriale di Via Appio Claudio: 178mila euro (Pnrr)

Cittadella Sanitaria di Via Delcogliano: 6,5 milioni di euro (finanziato ex.art. 20)

Progetti per oltre 12 milioni di euro che garantiranno ai cittadini di Benevento una sanità moderna, all'avanguardia e vicina alle loro esigenze.

E ringrazio, perché davvero non se ne può fare a meno, il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, che questo percorso l'ha condiviso mostrando lungimiranza e la consueta capacità amministrativa.

Conscio del lavoro che ci sarà da fare, tanto, sono altrettanto conscio - conclude l'assessore Rosa - che grazie a una classe dirigente avveduta e attenta alle esigenze del territorio, con ai vertici appunto il sindaco Mastella e il direttore Volpe, si lavorerà in sinergia per garantire ai cittadini sanniti una sanità strutturata sulla complessità dei territori e in grado di dare risposte ai loro bisogni".