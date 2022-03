Oltre 100 ragazzi in campo con 'Naturando' Il progetto della cooperativa sociale onlus “Saturno” di Benevento

“Promuovere interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che privilegino attività, anche all’aperto e nell’ambito di centri e campi estivi, a favore dei bambini e dei ragazzi nel post pandemia che ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico”. E' l'obiettivo di 'Naturando', il progetto della cooperativa sociale onlus “Saturno” di Benevento, rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche della Famiglia.

Sono più di cento i ragazzi, alcuni dei quali con disabilità, i giovani protagonisti campani dell'iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Ambiti Territoriali B02 di San Giorgio del Sannio, B03 di Montesarchio, B04 di Cerreto Sannita, Consorzio dei Servizi Sociali A5 Atripalda e Azienda Speciale Consortile Valle dell’Irno S 6 di Baronissi.

“I ragazzi – spiegano i rappresentanti della cooperativa – hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alle tante attività programmate in luoghi suggestivi che riescono a catturare la loro curiosità ed il loro l’interesse come testimoniano le numerose adesioni, pervenute dal Sannio, dall’Irpinia e dal Salernitano”.

Tra le varie attività particolare interesse per i ragazzi hanno suscitato le visite e le escursioni a Cusano Mutri e nell’Oasi WWF del Lago di Campolattaro, allo “Zoo delle Maitine” di Pesco Sannita, i percorsi in quel di Camposauro nel Parco Avventura di Vitulano, le escursione in canoa al Parco del Rio Grassano di San Salvatore Telesino, i percorsi a cavallo al “Country Village” di Durazzano, i percorsi avventura sul fiume Tanagro – Sele di Contursi Terme

“In occasione di ogni visita o escursione ai partecipanti è stato fornito un kit personalizzato (maglietta, cappellino e sacca), pranzo al sacco o presso ristoranti e un book fotografico ricordo”.

Per la riuscita del progetto la cooperativa “Saturno” di Benevento si è avvalsa della collaborazione di “ASD Matese”, Oasi WWF Lago di Campolattaro, “Zoo delle Maitine”, “Parco Avventura Camposauro”, “Parco del Rio Grassano”, “Durazzano Country Village”, Associazione “Trekking & Paddles”.