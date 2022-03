Comunità di Sant’Egidio: grazie all'Accademi aSant aSofia e Unisannio Per aver promosso con il Comune di Benevento una raccolta fondi per l'Ucraina

La Comunità di Sant’Egidio di Benevento ringrazia l’Accademia di Santa Sofia insieme all’Università degli Studi del Sannio che ha promosso, in collaborazione con il Comune di Benevento, una raccolta fondi per il popolo Ucraino durante il concerto “DA ROMA A BUENOS AIRES” tenutosi sabato scorso presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento.

"La solidarietà e i tanti gesti d’amore che hanno accompagnato questa lodevole iniziativa “UNITI PER L’UCRAINA” voluta e sostenuta dell’Accademia di Santa Sofia, dall’Università degli Studi del Sannio e dal Comune di Benevento ci consentirà, con le donazioni raccolte, di contribuire a portare direttamente medicinali e materiale medico al Popolo Ucraino".

La Comunità di Sant’Egidio presente in Slovacchia ai confini con l’Ucraina accoglie, ristora ed indirizza i tanti profughi che riescono a raggiungere il confine. "Le tante Mamme ed i tantissimi Bambini - spiegano - che sfuggo a questo conflitto assurdo e drammaticamente doloroso, non può che muovere la solidarietà di tutti e noi della Comunità di Sant’Egidio che abbiamo vissuto in prima persona la gravità di questa assurda guerra con la nostra sede di Kiev colpita da una bomba, saremo sempre più impegnati e vicini ai nostri Amici Ucraini sia attraverso aiuti umanitari e sia con azioni diplomatiche mirate a trovare una intermediazione che porti al tavolo della Pace la Russia e l’Ucraina. Ringraziamo di cuore tutti coloro che continueranno insieme a noi a sostenere, con le tante altre iniziative solidali, il Popolo Ucraino".