L’Asl: quattro interventi in più di disinfezione, anche larvicida Il piano di Asl e comune di Benevento per il 2022

L’assessore alle Politiche sanitarie, Alessandro Rosa, rende noto che on deliberazione del Direttore Generale n. 63/2022, l’Asl di Benevento ha approvato la proposta del direttore del Dipartimento di Prevenzione, Tommaso Zerella, che prevede una implementazione dell’attività di prevenzione e di bonifica igienico-sanitaria sul territorio dei Comuni di competenza della stessa.

“L’integrazione approvata per il 2022 – spiega l’assessore Rosa - prevede l’esecuzione di quattro trattamenti aggiuntivi rispetto alla programmazione già svolta dall’Asl di Benevento, di cui due di disinfezione per il controllo di virus e batteri e due di disinfestazione larvicida per il contenimento dello sviluppo e della diffusione delle zanzare, in particolare dell’Aedes albopictus (meglio conosciuta come zanzara tigre)”.

Il primo trattamento di disinfezione avrà inizio il 21 marzo e interesserà in particolare la viabilità urbana e gli edifici pubblici e privati sul fronte della stessa, fino ad un’altezza di circa 2,5/3 metri, e le aree di maggiore frequentazione, quali giardini, aree mercatali, aree esterne di uffici postali, di uffici comunali, di strutture amministrative e sanitarie dell’A.S.L., di scuole, dei centri vaccinali, ecc.