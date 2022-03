Bimba di Pietrelcina torna a sentire: operazione a San Giovanni Rotondo Un "orecchio bionico" posizionato dai medici dell'ospedale voluto da San Pio.

Finalmente potrà iniziare a sentire la voce dei suoi genitori. Giulia, 4 anni, affetta sin dalla nascita da ipoacusia bilaterale profonda da oggi potrà farlo grazie a un 'orecchio bionico' posizionato e attivato dai medici chirurghi dell'unità di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Lo rende noto lo stesso istituto voluto da San Pio da Pietrelcina, sulla pagina Facebook in cui viene raccontata la storia della bimba, anche attraverso le dichiarazioni rese dai genitori, Daniela e Vincenzo. Entrambi sono legati al Santo essendo originari di Pietrelcina e Benevento."Giulia è figlia di un miracolo", racconta la mamma. È nata a 34 settimane, pesava 900 grammi, era affetta da atresia duodenale ed è stata ricoverata per oltre due mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale. "Inizialmente pensavamo si trattasse di un normale ritardo nel linguaggio, ma col passare del tempo ci siamo accorti che non rispondeva ai nostri richiami". La diagnosi di sordità è arrivata quando la bimba aveva due anni