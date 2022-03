Sport, cibo e cultura in piazza Castello con l'Open day di Nordic walking Successo per l'iniziativa con Coldiretti e le associazioni in piazza Castello

Ha incuriosito grandi e piccini, conquistando tutti, l'open day promosso questa mattina in Piazza Castello da Coldiretti Benevento e Campagna Amica con le associazioni Passaggio a Sud-Est / Walking Experience, Amatori Podismo Benevento e Dinamika Asd.

Giornata dedicata al Nordic walking per promuovere sport all'aria aperta, sana alimentazione e attenzione per la cultura. Un'iniziativa al centro del protocollo d'intesa tra la fondazione Campagna amica e la Scuola italiana di Nordic walking. “Sport, natura e cultura, ovunque andiamo cerchiamo sempre di tenere insieme questi elementi”, ha spiegato Vincenzo De Matthaeis, Presidente dell'associazione Dinamika Asd che insieme ad altri istruttori e professionisti del settore ha accolto quanti hanno deciso di partecipare all'iniziativa. L'obiettivo infatti è promuovere sempre più sport all'aria aperta e sana alimentazione con la presenza degli stand Coldiretti, che per l'occasione hanno proposto una degustazione di tre varietà di mele e il mix naturale di arance, limoni e carote.

“Facciamo prove di camminata sportiva, corsa e Nording walking per un connubio tra sana alimentazione e movimento”, ha evidenziato Anna D'Avino dell'Associazione 'Passaggio a Sud-Est' già campionessa Fidal di running, sottolineando l'entusiasmo registrato tra i partecipanti e la voglia di ripartenza dopo l'emergenza covid. “La risposta è stata molto positiva perché, dopo due anni di pandemia e di restrizioni, le persone hanno voglia di uscire e stare all'aria aperta”.

L'evento inoltre ha rappresentato l'occasione per l'Asd Amatori di Benevento di iniziare ad immaginare la prossima 'StraBenevento'. E così ancora una volta lo sport ha fatto da filo conduttore per una giornata dedicata a cibo e cultura, ma con lo sguardo proiettato al futuro per trascorrre una domenica di sole all'ombra della Rocca dei Rettori in attesa dell'ormai imminente primavera.