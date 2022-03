Manutenzione sulla rete, domani sera niente acqua in alcune zone della città Intervento di manutenzione straordinaria in via Leonardo Bianchi

Gesesa informa che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Leonardo Bianchi del Comune di Benevento, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 22:00 alle ore 00:00 di martedì 22 marzo 2022, nelle seguenti zone:

- Viale Principe di Napoli (lato sinistro dal civ.2 al civ.156 lato Santa Maria di Costantinopoli).

- Piazza Leonida Bissolati (lato sinistro dal civ.1 al civ.13).

- Via Mariano Russo

- Via Clino Ricci

- Via Leonardo Bianchi

- Via Primo Maggio

- Via Padre de Giovanni

- Via Lungocalore Manfredi di Svevia

- Via Francesco Paga

- Via XXV Luglio

- Via Valfortore