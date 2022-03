Al San Pio diventano 40 i pazienti ricoverati nei reparti covid La situazione aggiornata in ospedale: altri due ricoveri e una dimissione

Torna a salire anche oggi, seppur di una sola unità, il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Diventano 40 i posti letto occupati (ieri erano 39, sono 28 sanniti e 12 provenienti da fuori provincia) nonostante una nuova dimissione effettuata nella ultime 24 ore. Si tratta di un paziente sannita che è potuto tornare a casa. Fortunatamente stabile la situazione in terapia intensiva dove anche oggi non si registrano ricoveri, situazione analoga per la terapia intensiva neonatale covid dedicata. Mentre sono dieci i pazienti in degenza nel reparto di pneumologia sub-intensiva, ma dall'azienda ospedaliera viene precisato che “un paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri dopo essersi negativizzato, come acclarato da molteplici tamponi – si legge nel report - è deceduto per altra patologia”. Sale a 22 inoltre il dato dei ricoveri nel reparto di malattie infettive, sei a medicina interna e due al momento i pazienti in degenza nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.

Complessivamente diventano 1632 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia, di cui 1184 sono residenti nella provincia di Benevento.