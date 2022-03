Spopolamento, l'arcivescovo Accrocca incontra i sindaci L'Arcivescovo di Benevento incontrerà i primi cittadini mercoledì al Palazzo Episcopale

Prima che il covid cambiasse tante abitudini, era consuetudine dell’arcivescovo incontrare i Sindaci dei Comuni dell’arcidiocesi di Benevento presso il Palazzo Episcopale, per una riflessione sul territorio, sulle sue potenzialità e sulle problematiche che esso vive in un tempo in cui le aree interne del Paese, da nord a sud, sono chiamate a fronteggiare un decremento progressivo della popolazione.

L’arcivescovo Accrocca si propone ora di riprendere tale iniziativa, anche per condividere con i Sindaci stessi il cammino in preparazione al III Forum degli Amministratori, che si terrà a Benevento, presso il Centro “La Pace”, dal 26 al 28 maggio, al quale interverranno i ministri Giovannini (Infrastrutture e trasporti) e Carfagna (Ministero per il Sud e la coesione territoriale). L’invito è per mercoledì 23 marzo presso il Palazzo Episcopale, in piazza Orsini 27, a Benevento, alle ore 18,00. In quella stessa occasione, verrà consegnato ai Sindaci l’invito per partecipare all’incontro con le istituzioni (5 aprile, ore 18), che si inserisce nel percorso del Sinodo internazionale sulla Chiesa in programma nell’ottobre 2023.