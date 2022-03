Cartabia: Con fondi del Pnrr una cittadella della giustizia a Benevento La Guardasigilli ha illustrato gli obiettivi e parlato dell'urgenza degli interventi sull'edilizia

C'è anche Benevento tra le città interessate dagli interventi in termini di edilizia giudiziaria da effettuare con fondi del Pnrr. Infatti della necessita' e dell'urgenza di interventi sull'edilizia, la Guardasigilli Marta Cartabia ha parlato anche nelle audizioni alla Camera e al Senato sul piano di attuazione del Pnrr: nuove postazioni di lavoro per le assunzioni per l'ufficio del processo, efficientamento energetico per riqualificare gli immobili in chiave ecologica e digitale, riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici. L'obiettivo, come spiegato da Cartabia in audizione a Montecitorio, e' quello di intervenire entro la meta' del 2026, su 48 edifici dislocati in diverse aree del Paese. Tra questi, 10 cittadelle della giustizia (Trani, Bergamo, Monza, Napoli, Benevento, Perugia, Roma, Latina, Velletri e Venezia): nella Capitale. la cittadella verra' realizzata tramite la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex caserma Manara, a Bergamo presso l'ex Convento della Maddalena, mentre a Venezia l'intervento riguardera' il terzo lotto della Manifattura Tabacchi e a Napoli si prevede un collegamento con un nuovo ponte pedonale sopraelevato tra gli uffici della procura e il nuovo Palazzo di Giustizia. Quanto ai 38 interventi manutentivi degli uffici giudiziari, che si svolgeranno su gran parte del territorio nazionale, la spesa complessiva sara' pari a 330 mln di euro: il 19% degli incarichi di progettazione e' gia' stato aggiudicato, mentre per il 48% di questi interventi sono state iniziate dai soggetti attuatori le procedure ai fini dell'affidamento del servizio di architettura e ingegneria. La prima scadenza per la pubblicazione dei bandi per l'esecuzione dei lavori e' il 31 dicembre prossimo: entro tale data dovra' essere avviata il 20% delle procedure di gara.