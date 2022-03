Mastella: cittadella giustizia a Benevento. Il Pnrr sta diventando ridicolo Il sindaco di Benevento: colloquio con Cartabia, nascerà alla Caserma Pepicelli

"Ho parlato, stamattina, con il Ministro Cartabia, in merito alla notizia della cittadella giudiziaria da realizzare a Benevento. Come immaginavo, essa troverà posto nella Caserma Pepicelli, con un investimento di 15 milioni di euro".

Così il sindaco Clemente Mastella che prosegue: "In realtà, la Caserma Pepicelli ha avuto, dopo una intesa sottoscritta da me, in qualità di sindaco, e dal direttore generale del Demanio, 50 milioni cash per realizzare una delle poche cittadelle degli uffici dello Stato esistenti in Italia. I 15 milioni per Benevento, come Pnrr, non sono aggiuntivi ai 50, ma faranno la felicità del Demanio, che li risparmia e ci guadagna. Ho chiesto al Demanio di tener fede agli impegni sulla somma che recupera e che la impegni per una opera a Benevento, non altrove. Questo Pnrr sta diventando ridicolo. Sembrano le vacche del regime. Sempre quelle. Già è capitato a Benevento per la stazione centrale, il cui ammontare già definito di 25 milioni è diventato investimento Pnrr, come se fosse una novità. Incredibile presa in giro. Così il Paese non si riprende, meno che mai le nostre aree".