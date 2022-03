Covid, due decessi e 4 nuovi ricoveri al San Pio Hanno perso la vita un uomo di 64 anni di Montesarchio e una donna di 81 anni di Sant'Agata

Due decessi e quattro nuovi ricoveri. È in breve quanto emerge dal report dei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Nelle ultime ore hanno perso la vita un 64 enne di Montesarchio e una donna di Sant'Agata dei Goti di 81 anni.

Entrambi giunti in pronto soccorso in condizioni gravi e poi deceduti poco dopo.

Sale ancora il numero delle vittime del covid nel Sannio.

Ora i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 436 su complessivi n. 1870

trattati (sospetti n. 234 e accertati n. 1636).

Nessuna dimissione dal San Pio e 4 nuovi ricoveri per pazienti positivi al covid che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere.

Restano 42 i ricoverati presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita (30 sanniti, 12 pazienti provenienti da altre province).

Di loro 11 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 24 sono nel reparto di malattie infettive, 7 in quello di medicina interna.