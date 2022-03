Cura cocciniglia dei pini e abbattimenti necessari, servono 250 mila euro Convenzione tra Asia e Comune di Benevento per fontane e aree verdi a San Modesto

Servono circa 250 mila euro per curare i pini di viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Rosselli attaccati dalla cocciniglia. Ad annunciarlo è stato l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa: “Abbiamo fatto il punto della situazione ed abbiamo mandato il computo con le varie specifiche dei lavori da eseguire all'Ufficio finanza del Comune che dovrà dare l'ok in modo da avviare le cure per gli alberi malati al più presto”.

Pini che saranno sottoposti ad una endoterapia, ovvero l'iniezione a lento assorbimento di un prodotto che tramite la linfa arriva direttamente alla cocciniglia tartaruga, parassita molto pericoloso per le piante. “Abbiamo individuato le piante che devono essere trattate lungo le tre strade. Poi ci sono i pini classificati nella categoria D da abbattere con il conseguente deceppamento. Lavori importanti che costeranno circa 250 mila euro”.

Non solo i pini malati o da abbattere nella zona Atlantici di Benevento, ma continua l'opera dell'assessorato retto da Rosa per quanto riguarda la messa in sicurezza e restyling dei parchi e delle strutture per i bambini. “Dopo i girdini Piccinato, sistemati e che a breve saranno anche videosorvegliati con le telecamere, abbiamo messo a nuovo anche le giostrine nella Villa Comunale che domenica inaugureremo con il sindaco Mastella e restituiremo alla città”.

Ed intanto, da oggi Asia e comune di Benevento (Settore Ambiente) hanno stipulato una convenzione. L'Azienda si prenderà cura delle aree a verde pubblico di proprietà comunale presenti in piazza San Modesto, al rione Libertà, di quelle situate in via Milano e via Bologna e delle fontane.

L'affidamento avrà durata di un anno ma il termine potrà essere rinnovato tacitamente alla scadenza.

"Il Comune e l'Asia - hanno sottolineato l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa e l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro - stanno mettendo in campo tutti gli sforzi necessari per restituire ai cittadini aree verdi costantemente manutenute e strade pulite. Proprio in questa direzione si inquadra la stipula della convenzione per la cura delle aiuole e delle fontane situate a San Modesto, all'interno del quartiere Libertà. L'obiettivo è di rendere a tutta la città uguali standard di servizi e vivibilità. Ringraziamo il dirigente del settore Ambiente, Maurizio Perlingieri, per la disponibilità e la collaborazione offerte".