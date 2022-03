Nel Sannio tornano le Uova di Pasqua AIL per ricerca e progetto di assistenza Ecco dove trovarle grazie all'iniziativa della sezione di Benevento "Stefania Mottola ODV"

L’1, 2 e 3 aprile l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Sezione di Benevento “Stefania Mottola” ODV sarà in piazza per la manifestazione nazionale delle Uova di Pasqua AIL.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca, al progetto di Continuità Assistenziale attivo presso il Day Hospital Ematologico SIT AO San Pio di Benevento. Ci sono le iniziative di sostegno ai pazienti con servizi di trasporto provette e servizi di navetta da e verso centri di cura, l’assistenza psicologica e il sostegno alla Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto). Fondamentale è anche il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e acquisto di materiale sanitario, utile alle cure degli ammalati.

Scegliendo le Uova di Pasqua AIL si sostiene la ricerca scientifica e si porta aiuto a tanti pazienti che oggi, durante la pandemia, hanno ancora più bisogno di supporto.

Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è anche grazie al lavoro dei numerosi volontari dell’AIL che sfidano in questa tre giorni il freddo e la stanchezza per poter dare sostegno alla ricerca. Ma c’è ancora molto da fare per costruire il futuro dei pazienti e delle loro famiglie.

L’ 1, 2 e 3 aprile ci trovi in Piazza Castello a Benevento, al centro commerciale “Buonvento” – al centro commerciale “I Sanniti”, davanti le principali chiese cittadine e nei seguenti comuni della provincia: Airola, Apice, Apollosa, Arpaise, Beltiglio di Ceppaloni, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Valfortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Foiano Valfortore, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Luzzano, Massa Di Faicchio, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone Di Valfortore, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Puglianello, San Bartolomeo In Galdo, San Giorgio Del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Marco Dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce Del Sannio, Sant’Agata De’ Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Tufara e Vitulano.

Chiamando il 3351818585 (anche whastsapp) o inviando una mail a ail.benevento@ail.iti si potrà prenotare la stella o diventare volontario, restiamo uniti, per poter dire insieme: #maipiùsognispezzati.