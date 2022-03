San Pio: altri tre ricoveri per covid in 24 ore Dato che rispecchia il trend regionale, dove si registra un aumento dei ricoveri ordinari

Altri tre ricoveri al San Pio nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore infatti a fronte di 4 pazienti, tutti sanniti, che hanno potuto abbandonare il nosocomio sannita poiché guariti dal covid altri 3 hanno dovuto accedere ai reparti per le complicanze del virus.

La situazione rispecchia dunque l'andamento regionale, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un aumento, seppur leggero, dei ricoveri di pazienti contagiati dal covid.

Nel nosocomio sannita infatti sono 41 i ricoverati nel padiglione Santa Teresa: nessuno in terapia intensiva, 9 in pneumologia sub intensiva, 23 a malattie infettive, 8 in medicina interna ed 1 nell'area del pronto soccorso dedicata all'isolamento dei malati covid.