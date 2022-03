Aree interne e spopolamento. L'arcivescovo: bisogna agire presto e uniti Monsignore Accrocca incontra sindaci dell'Arcidiocesi in vista del Terzo Forum degli amministratori

“Occasione per riprendere un filo che non si è mai spezzato ma che ha visto la comunicazione modificata a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid. Dopo mesi riprendiamo questo percorso che è l'occasione per sensibilizzare tutti i sindaci dell'Arcidiocesi per il terzo forum per gli amministratori che vedrà a Benevento la presenza del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini e il ministro per il Sud, Mara Carfagna”. Queste le parole dell'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca che ieri sera ha accolto nel palazzo Episcopale i primi cittadini di alcuni paesi sanniti per una riflessione sul territorio, sulle sue potenzialità e sulle problematiche che esso vive in un tempo in cui le aree interne del Paese, da nord a sud, sono chiamate a fronteggiare un decremento progressivo della popolazione.

L’arcivescovo Accrocca tiene alta l'attenzione nel Sannio e nei centri Irpini dell'arcidiocesi da lui retta per cercare di instaurare un discorso comune che guardi a trovare soluzioni pratiche per fronteggiare lo spopolamento. “Alla base di questo enorme problema c'è la mancanza di lavoro, l'economia” ha rimarcato il Pastore della Chiesa beneventana. “lo spopolamento è l'effetto di cause importanti e durature come la mancanza di lavoro che costringe ad emigrare. Mancanza di lavoro che comporta la mancanza di progetti coordinati e portati avanti con costanza, mancanza di infrastrutture, anche quelle informatiche. La pandemia ha messo a nudo le fragilità macroscopiche delle aree interne. Bisogna agevolare il lavoro agile anche per scongiurare un ulteriore spopolamento, ma per fare ciò serve la tecnologia. Fondamentale la banda larga per consentire di lavorare da casa anche nei centri più piccoli, e, chissà, se questo possa anche far ritornare i nostri giovani nelle proprie terre”.

Presenti numerosi sindaci sanniti, della Zona del Tammaro, della Valle Caudina e dell'Hinterland. “Sono qui per ascoltare. Un tempo si pensava che lo spopolamento riguardasse solo il Sud o la provincia di Benevento. Oggi, invece, questo fenomeno si sta modificando e non vorrei che lo spopolamento tra 50 anni interessasse tutta l'Italia. Ogni iniziativa va bene ma bisogna agire subito” il monito del Sindaco Clemente Mastella che punta il dito contro il Pnrr e l'azione del Governo: “Servono soldi aggiuntivi. Nel Pnrr sono finiti soldi già stanziati e opere già programmate e questo non va assolutamente bene. Stiamo assistendo – ha concluso Mastella - al fenomeno del 'rimpacchettamento' che il Parlamento Europeo ha invitato a limitare perché in contrasto con la finalità di sviluppo che giustifica il next generation EU”.

Ora l'appuntamento è con il terzo forum degli amministratori presso il Centro “La Pace”, dal 26 al 28 maggio, al quale interverranno i ministri Giovannini (Infrastrutture e trasporti) e Carfagna (Ministero per il Sud e la coesione territoriale). Ai sindaci consegnato l'invito per partecipare all’incontro con le istituzioni (5 aprile, ore 18), che si inserisce nel percorso del Sinodo internazionale sulla Chiesa in programma nell’ottobre 2023.