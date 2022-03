Benevento: brusco aumento di casi covid. Gimbe: 3mila in una settimana Dopo il rallentamento dei giorni scorsi si torna a superare i 1000 casi ogni 100mila abitanti

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 16-22 marzo 2022, rispetto alla precedente, un ulteriore aumento di nuovi casi (502.773 vs 379.792, pari a +32,4%) e una lieve diminuzione dei decessi (924 vs 976, pari a -5,3%, di cui 83 riferiti a periodi precedenti). In aumento anche i casi attualmente positivi (1.200.607 vs 1.036.124, +164.483, pari a +15,9%), le persone in isolamento domiciliare (1.191.183 vs 1.027.149, +164.034, pari a +16%), i ricoveri con sintomi (8.969 vs 8.473, +496, pari a +5,9%); in calo le terapie intensive (455 vs 502, -47, pari a -9,4%). 'Per la seconda settimana consecutiva- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- sono in netto aumento i nuovi casi settimanali, che salgono intorno a quota 500mila, con un incremento del 32,4% e una media mobile a 7 giorni che passa da circa 54mila casi del 15 marzo a quasi 72mila il 22 marzo, pari a +24,4%'. Nella settimana 16-22 marzo si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in tutte le regioni: dal 51,6% della Puglia al +17,1% dell'Umbria. Fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano, sostanzialmente stabile (-0,6%). L'incremento più rilevante rispetto alla settimana precedente si registra nelle regioni del sud (+42,2%), mentre quello minore riguarda le isole (+17,7%). Nelle regioni del nord-ovest, del nord-est e del centro i valori si attestano intorno al 30%: rispettivamente +33,3%, +31,9% e +29,7%. In tutte le province, eccetto la provincia autonoma di Bolzano, si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Salgono da 17 a 38 le province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti: Lecce (2.062), Messina (1.629), Perugia (1.587), Terni (1.507), Fermo (1.474), Avellino (1.458), Crotone (1.395), Agrigento (1.390), Ascoli Piceno (1.382), Reggio di Calabria (1.382), Vibo Valentia (1.375), Siena (1.373), Grosseto (1.338), Rieti (1.336), Teramo (1.313), Lucca (1.298), Bari (1.281), Ragusa (1.248), Benevento (1.244), Brindisi (1.242), Caltanissetta (1.224), Latina (1.178), Matera (1.177), Frosinone (1.172), Sassari (1.133), Ancona (1.130), Potenza (1.111), Oristano (1.109), Macerata (1.105), Massa Carrara (1.080), Livorno (1.078), Arezzo (1.073), L'Aquila (1.064), Caserta (1.062), Foggia (1.055), Trapani (1.035), Enna (1.020) e Viterbo (1.001). Si registra un netto aumento del numero dei tamponi totali (+12,9%): da 2.852.637 della settimana 9-15 marzo a 3.220.105 della settimana 16-22 marzo. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 15,9% (+345.935) e quelli molecolari del 3,2% (+21.533).