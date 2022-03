Guerra in Ucraina, mobilitazione del Forum Dei Giovani di Benevento Raccolti oltre 2 bancali di aiuti umanitari che venerdì sono partiti alla volta di Leopoli

Dopo i tragici eventi bellici dell'ultimo mese in Ucraina, anche il Forum Dei Giovani di Benevento ha attivato la propria "macchina solidale" per portare aiuti alla popolazione colpita. Nel giro di poche settimane sono stati raccolti oltre 2 bancali di aiuti umanitari che nella giornata di venerdì sono partiti alla volta di Leopoli. "Piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale" dichiara il Consigliere Comunale con Delega alle Politiche Giovanili Italo Barbieri, che continua "i giovani della città si sono dimostrati ancora una volta attivi e vicini a chi è in difficoltà. Ringrazio il Segretario Generale del Forum, Vincenzo Coppola, per l'impegno profuso avendo coordinato l'intero progetto sia dal punto di vista organizzativo che logistico. Nei prossimi giorni, saranno stilate sotto il punto di vista amministrativo altre iniziative volte all'aiuto dei profughi Ucraini". Grande è stata la partecipazione giovanile alla raccolta "Mai come in questo frangente, ho visto emergere un sentimento popolare europeista all'interno delle dinamiche giovanili cittadine" dichiara il Segretario Generale del Forum Vincenzo Coppola, che continua "ringrazio l'Amministrazione Comunale per la vicinanza e per la disponibilità, il Consigliere Comunale Barbieri in primis perché sin dall'inizio del proprio mandato ci ha affiancato in ogni nostra singola iniziativa. In un momento talmente tragico le parole stanno a zero, ciò che contano sono i fatti e mai come questa volta i giovani della città di Benevento hanno risposto "presente". Il mio ringraziamento personale va anche al Consigliere del Forum Alfredo Rossi che ha curato i rapporti con le associazioni universitarie (Unisea, Uning ed Etabetagamma), il quale apporto è stato fondamentale per la corretta riuscita della iniziativa." La raccolta continua, chiunque sia interessato a donare materiale sanitario per la popolazione ucraina può scrivere alla seguente mail: forumdeigiovani.benevento@gmail.com .