Giornate di Primavera Fai. Nei Musei della Provincia ingresso a un euro L’occasione per rinsaldare i valori del vivere civile testimoniati dal patrimonio culturale

L’ingresso al prezzo simbolico di un euro nei giorni 26 e 27 marzo 2022 per ciascuno dei poli della Rete museale della Provincia e cioè il Museo del Sannio con annesso Chiostro di Santa Sofia, Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea (nei pressi dell’Arco di Traiano) e Sezione Egizia del Museo Arcos.

Lo ha disposto il presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha voluto così dare il segno tangibile della piena adesione dell’Ente e suo personale alle iniziative assunte dal Fondo Ambiente Italiano per la XXX Edizione delle “Giornate di primavera”.

Lombardi ha dichiarato di aver in pieno condiviso lo spirito delle Giornate FAI, ideate da Giulia Crespi e costituenti, come si legge nei documenti FAI, «una festa, ma non solo: l’occasione per rinsaldare i valori del vivere civile testimoniati dal patrimonio culturale … ormai un vero e proprio simbolo della volontà della gente comune di tutelare la propria storia culturale, artistica e storica ed in definitiva la propria identità».

Il presidente della Provincia di Benevento ha quindi aggiunto: «Le Giornate del FAI intendono favorire la riscoperta, la rinascita e la valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici e monumentali, probabilmente meno conosciuti dal grande pubblico, ma non per questo meno prestigiosi ed importanti. Per tale ragione – ha concluso Lombardi - un prezzo simbolico di accesso ai nostri giacimenti culturali è sembrato il modo migliore per favorire le visite dopo le ripetute chiusure forzate degli ultimi due anni».