Guerra in Ucraina, il 4 aprile da Benevento il primo convoglio di aiuti Caritas Il direttore Zagarese: gratitudine a tutti coloro che ci hanno fatto e ci fanno sentire fratelli

Partiranno il prossimo 4 aprile, da Benevento il primo carico di aiuti umanitari organizzato dalla Caritas Diocesana di Benevento in collaborazione con la Caritas nazionale. Il convoglio sarà accompagnato dal direttore Pasquale Zagarese e da alcuni volontari. Si è così conclusa la prima fase di raccolta dei beni di prima necessità.

“Poco più di un mese fa – spiegano dalla cittadella della carità di via San Pasquale - ci siamo trovati di fronte all’esplosione di una drammatica guerra, questa volta non lontana da noi. La Caritas Diocesana di Benevento, in comunione con Caritas Italiana e rispondendo anche alla tempestiva chiamata del Sindaco di Benevento, ha inteso con il suo intervento ribadire vicinanza e solidarietà al popolo Ucraino così duramente colpito. Nei giorni scorsi abbiamo sperimentato con gioia l’esaltante e proficua attività con tutte le associazioni laiche e cattoliche del nostro territorio con la regia di Prefettura e Comune di Benevento e il fondamentale sostegno di Questura, Forze dell’ordine e Asl. Sono stati numerosi e intrisi di fratellanza caritatevole – rimarca il dottore Pasquale Zagarese - i frutti della partecipazione solidale delle nostre cittadinanze: è stata una risposta, all’appello, venuta dal cuore del nostro territorio che si fa piccolo, per portare, nell’aridità e nella follia della guerra, il segno della speranza e l’infinita misericordia di Dio. Il nostro primo convoglio umanitario, il vostro “dono”, varcherà i confini politici e geografici porgendo la mano ai nostri fratelli che gridano “pace”, ricordandoci che non c’è solidarietà senza giustizia e non c’è giustizia senza carità. La partenza da Benevento è prevista per il 4 aprile e il convoglio sarà accompagnato dal direttore e da alcuni volontari. La prima fase di raccolta dei beni di prima necessità si è conclusa”.

In tutto il Sannio continuano l’impegno per l’accoglienza dei profughi attraverso la rete Caritas Diocesana e in collaborazione con le autorità territoriali statali e gli enti locali, nonché la raccolta fondi da destinare al sollievo del popolo Ucraino. “Con commozione rinnoviamo la più sentita gratitudine a tutti coloro che ci hanno fatto e ci fanno sentire fratelli a cominciare dai privati cittadini che sono venuti in Caritas a portare i beni di prima necessità, a quanti hanno contribuito alla raccolta fondi e a quanti si sono messi a disposizione per accogliere nelle proprie case i profughi in arrivo. Non possiamo né vogliamo dimenticare tutte le associazioni e il mondo del volontariato che, ciascuno secondo il proprio carisma, hanno reso efficace ed efficiente la complessa macchina organizzativa che ci ha visto camminare tutti insieme fraternamente.

ARCIDIOCESI DI BENEVENTO – UFFICIO CARITAS Via San pasquale 11 82100 Benevento www.caritasbenevento.it caritas@diocesidibenevento.it tel. 0824 28386 - fax 0824 25981 C.F. 92000550621

Da ultimo ma non per ultimo – conclude il direttore Zagarese -, un caloroso ringraziamento alla Prefettura e al Comune di Benevento che hanno coordinato brillantemente e con efficacia tutte le attività che ci hanno sin qui consentito di non far sentire soli i nostri fratelli che vivono il dramma della guerra. E infine grazie al nostro Arcivescovo che da subito ci ha incoraggiato nella nostra attività non facendoci mai mancare il suo sostegno e la sua vicinanza. In comunione con il nostro Pontefice non smettiamo di 'ascoltare il grido di chi soffre', restiamo uniti nella preghiera per la fine di una “guerra straziante” e inutile, certi del grande cuore delle nostre terre”.