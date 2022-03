Fioretti (Pd) all’amministrazione: "I cittadini di via Avellino vanno ascoltati" L'intervento del capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento

“Ormai dieci giorni fa, una rappresentanza nutrita dei cittadini di via Avellino inviava al sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici, al comandante della Polizia Locale e a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale una missiva contenente richieste e segnalazioni riguardanti i lavori in corso in quella zona".

Così Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento.

"In particolare, i residenti di via Avellino lamentano la mancata prosecuzione delle opere di pedonalizzazione lungo il tratto che conduce allo svincolo per l’accesso alla circumvallazione in direzione San Giorgio del Sannio. Parliamo di un’area urbana in cui la mancata pedonalizzazione influisce sulla manutenzione degli alberi, sul deflusso delle acque e sulla pubblica illuminazione, assente nonostante siano installati i pali della luce elettrica da dieci anni. I sottoscrittori della lettera evidenziano ulteriori problematiche relative a viabilità e mobilità, anche per i disabili considerato che uno dei marciapiedi oggetto dei lavori di rifacimento è inaccessibile alle carrozzine.

A tutt' oggi, però, nessun segnale è giunto da palazzo Mosti in risposta alla richiesta di un incontro con amministratori e tecnici formulata dai cittadini. L’auspicio è che non cada nel vuoto la disponibilità al confronto mostrata dai residenti di via Avellino. In caso contrario, come gruppo del Partito Democratico, ci faremo portatori dell’istanza nelle sedi competenti, a partire dalla commissione Lavori Pubblici”.