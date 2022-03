Medici della sanità privata, parte da Benevento l’idea di un coordinamento Azione pilota destinata ad espandersi, il messaggio della Cgil

“Non lasciare indietro mai nessuno. E’ questo uno dei tanti principi che ispirano la Cgil alla propria azione sindacale, e infatti lo scorso giovedì presso il Salone “Di Vittorio” della Camera del Lavoro di Benevento, abbiamo assistito con grande soddisfazione alla nascita di un coordinamento provinciale dei Medici della Sanità Privata”.

Così la Cgil di Benevento che prosegue: “Nello specifico hanno partecipato all’adunata i medici dell’Ospedale Fatebenefratelli e delle Cliniche Villa Margherita e Centro Medico Erre, alla presenza del Coordinatore Nazionale Luca Scarpiello, il componente della Segreteria Nazionale FP CGIL Carlo Mazza, il Segretario Regionale Marco D’ Acunto, quello Provinciale Domenico Raffa e il Coordinatore del Comparto Sanità Privata Taddeo Pompeo, che hanno fortemente voluto e guidato verso tale obiettivo, un’azione pilota destinata ad espandersi, atta a garantire l’ inclusione anche del personale Medico all’interno delle dinamiche dei rapporti di lavoro in un comparto, come quello della Sanità Privata, dove spesso le logiche imprenditoriali rischiano di ingurgitare le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, medici compresi, a scapito dell’integrità degli ambienti di lavoro e, in certi casi, persino della dignità umana. Per tali motivi abbiamo lavorato alacremente, per consentire la costituzione un organismo di Rappresentanza Aziendale Medica all’interno dell’Ospedale Fatebenefratelli, costituito dai medici Fabio Pacifico e Paolo Parrella, mentre Raffaele Morelli sarà la figura di garanzia e tutela per i medici dell’ ntero comparto della sanità privata a livello provinciale. A tutti loro l’ augurio della Fp Cgil, affinchè nessuno sia mai lasciato indietro”.