"Dot.", nasce una nuova associazione con finalità di promozione sociale Obiettivo: aiutare la comunità locale a svilupparsi in senso civico, economico e culturale

E’ stata presentata ieri, venerdì 25 marzo 2022, a Benevento l’Associazione “Dot.”. Dot è un’associazione con finalità di promozione sociale che ha l’obiettivo di aiutare la comunità locale a svilupparsi in senso civico, economico e culturale, favorendo la cooperazione e le sinergie fra i suoi membri.

Dot vuole creare una comunità eterogenea di cittadini attivi, che abbiano voglia di migliorare se stessi e la comunità che li circonda, sviluppando attitudini generative ed una ritrovata capacità di costruire il proprio futuro. Un futuro creato da noi stessi , che ci faccia sentire parte di una collettività virtuosa, in grado di innescare una spirale positiva di cambiamento.

Dot sarà il tramite per raggiungere questo obiettivo, un facilitatore sociale che metterà in contatto i membri della comunità, con il fine di organizzare eventi, sviluppare progetti e valorizzare le eccellenze locali. Lo farà con l’impegno e lo “spirito romantico” dei suoi soci, per generare una cascata di esternalità positive ed uno spirito di collaborazione che travolgerà tutta la città!

Rompere i muri e costruire ponti, ecco uno degli strumenti che Dot impiegherà per raggiungere i suoi obiettivi, che nel lungo periodo possano garantire una crescita in senso civico, morale ed economico, sia individuale che per la società in senso più ampio.

"Vogliamo ri-pensare e ri-qualificare la città per renderla un posto speciale per tutti noi, attraverso un’associazione aperta a chiunque ne condivida lo spirito e la mission di lungo periodo, sfruttando una rete di competenze e di energie positive che generano valore per i membri della comunità, lavorando in modo cooperativo, e non in conflitto fra loro! Siamo animati dalla voglia di dare prima di ricevere, perché l’unico modo per vivere la vita che si desidera è rimboccarsi le maniche e costruire il proprio futuro! Se anche tu senti lo stesso bisogno e ti riconosci nei valori di Dot, sei il benvenuto!"".