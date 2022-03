Ciao Maschio, stasera il sindaco Mastella tra gli ospiti Settima puntata per il programma di Nunzia De Girolamo

Gli ospiti della settima puntata di Ciao Maschio, in onda stasera in seconda serata su Rai1, saranno il più volte ministro ed attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella, il cantante Fausto Leali e il conduttore radiofonico e disc jockey, Dj Ringo. Alla conduzione Nunzia De Girolamo.

La settima puntata avrà come filo conduttore il tema del tradimento. Declinato con i tre ospiti nello spogliatoio di ‘Ciao Maschio’, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà ai suoi tre ospiti quale sia il tradimento che farebbero più fatica a sopportare: quello di un partner, di un amico o di un parente. Il tradimento sarà quindi affrontato ad ampio raggio. Quando si subisce un tradimento è meglio sapere o non sapere? Ed, inoltre, è più facile tradire un partner o un valore? Tutte domande alle quali Mastella, Leali e Dj Ringo risponderanno nello spogliatoio di Ciao Maschio.

Anche per la settima puntata, quindi, il filo rosso del viaggio nell’universo maschile sarà un tema principale che accomuna i tre ospiti, alternando momenti spensierati ad altri più riflessivi, intimisti o ironici, attraverso una chiacchierata informale che ci farà conoscere le storie dei protagonisti appartenenti a mondi diversi.

“Ciao Maschio”, anche per questa puntata, sarà l’occasione per entrare in quello spogliatoio maschile di cui le donne spesso vorrebbero avere la chiave per comprendere un mondo a loro apparentemente lontano. E la chiave sarà nelle mani di Nunzia, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio. Ad eccezione delle Karma-B, che anche in questa puntata in maniera provocatoria, daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare e dire la sua suoi social utilizzando l’hashtag #ciaomaschio.