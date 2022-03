La scuola ci salverà al Festival filosofico del Sannio c'è Dacia Maraini Lunedì 28 marzo presso l’Auditorium San Vittorino ore 15 nono appuntamento dell’ottava edizione

Lunedì 28 marzo presso l’Auditorium San Vittorino ore 15 nono appuntamento dell’ottavo Festival filosofico del Sannio. La lectio è affidata a Dacia Maraini che affronterà il tema: “La scuola ci salverà”.

“Cosa è successo alla scuola? Come possiamo risollevare le sorti dell'istituzione più importante per il futuro del Paese dopo una fase difficile come quella che sta affrontando? Dovremmo partire dagli insegnanti motivati e capaci che la sorreggono nonostante i molti ostacoli e dal serbatoio di vitalità degli studenti. E poi naturalmente occorre ridare all'istruzione le risorse e la centralità che merita. La scuola può fare la differenza, soprattutto in momenti di crisi.

Ci sarà, inoltre, l’opportunità di dialogare con Dacia Maraini sul suo ultimo libro “Caro Pier Paolo” scritto in occasione del centenario della nascita di Pasolini. Dacia Maraini è stata una delle amiche piú vicine a Pier Paolo. La scrittrice in questo libro intesse un dialogo intimo e sincero capace di prolungare e ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi condivisi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare dell’Africa”.

L'incontro si aprirà con i saluti di Maria Carmela Serluca, Assessora all’Istruzione di Benevento, introduce: Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”, coordina: Eugenio Murrali- Giornalista e scrittore.