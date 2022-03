Piatti tipici sanniti. Una cultura da tramandare alle nuove generazioni Oggi a Benevento la prima tappa di "Memorie in cucina dell'associazione Ada

“Memorie in cucina, tra territorio e tradizioni” il tema della prima tappa del progetto voluto dall'Ada di Benevento, l'associazione per i diritti degli anziani promossa questa mattina in collaborazione con il Comune di Benevento e la Provincia. Cucina e piatti tipici come cultura da trasmettere alle nuove generazioni la mission dei promotori dell'iniziativa che si è svolta nella splendida cornice della Rocca dei Rettori, sede dell'Ente.

“Una bella occasione per valorizzare i prodotti tipici e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, attraverso un viaggio alla riscoperta degli antichi sapori della filiera sannita” ha rimarcato la senatrice Sandra Lonardo presente nella corte della Rocca. La senatrice Lonardo, dopo aver ringraziato il sindaco Clemente Mastella, il presidente dell’Ada Benevento, Romolo De Pierro, il segretario generale C.S.T. Av-Bn, Luigi Simeone, il segretario generale Uil pensionati Campania, Biagio Ciccone, e la promotrice di questo interessante progetto per ADA di Napoli, Maria Zamboli, ha poi rimarcato come l'iniziativa vuole presentare “il nostro territorio attraverso la memoria storica di una cucina che è tradizione, cura, attenzione e cuore. Odori e sapori antichi da preservare e tramandare alle nuove generazioni, così come è stato fatto oggi, allestendo, insieme anche all’aiuto delle mie nipotine, una bellissima tavola con i prodotti di eccellenza e di nicchia della nostra terra ed i piatti della tradizione beneventana. La cucina è cultura ed il territorio sannita è intriso di una storia enogastronimica tutta da esplorare. Il mio invito, dunque – ha concluso – resta quello di venire a Benevento per scoprirla”.

“La cucina è cultura, un patrimonio di storia e tradizione. Un patrimonio che va tramandato guardando al domani” le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha anche rimarcato: “La qualità dei prodotti sanniti sono molto competitivi come tutte le altre tradizioni culinarie d'Italia”.

“Le aree interne sono fondamentali per tutto il Paese e non costituiscono affatto un freno per la crescita della Nazione” ha infine spiegato il presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, in occasione della manifestazione “Memorie in Cucina, tra territorio, storia e tradizioni”. Lombardi ha voluto sottolineare il rilievo dell’iniziativa dell’Ada che ha avuto il pregio di riproporre alla pubblica attenzione sia i prodotti di nicchia delle aree interne che tutta la filiera produttiva dell'enogastronomia sannita, ricca di prestigio, di qualità, di storia e di tradizione, ma anche di grande rilievo e forte impatto per l’economia locale e non solo”.