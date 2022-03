Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio di Benevento Salgono a 439 i pazienti che non ce l'hanno fatta. Muore un pensionato di Campoli del Monte Taburno

Ancora una vittima nei reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dopo i due decessi registrati ieri, anche oggi dal bollettino quotidiano diramato dalla struttura sanitaria emerge ancora una vittima. Si tratta di un 79enne di Campoli del Monte Taburno che era ricoverato nei reparti dedicati al coronavirus da alcuni giorni.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti sono quindi diventati 439 su complessivi 1.890 trattati (sospetti n. 235 e accertati n. 1.655) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid. mentre i guariti sono 1.084.

Un solo nuovo ricovero nelle ultime 24 ore al San Pio dove attualmente ci sono 43 letti occupati. Di questi due sono della terapia intensiva neonatale dedicata ai bimbi venuti alla luce da madri positive, 9 in Pneumologia sub intensiva, 18 sono invece i pazienti in Malattie infettive e 14 in Medicina Interna.