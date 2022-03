Informatici senza frontiere, Manuel Parrella nuovo coordinatore "Dopo la pandemia ripartiamo con tante nuove attività"

É Manuel Parrella il nuovo coordinatore regionale della Campania di Informatici Senza Frontiere Onlus coadiuvato da Vittoria Iuliano, referente provinciale della sezione di Benevento.

“La pandemia ha rallentato parte dei progetti che avevamo in cantiere. Stiamo però ripartendo con attività molto importanti, rivolte a bambini e genitori, incentrate sull’educazione informatica, sulla lotta al cyberbullismo e sull’uso consapevole della rete” ha dichiarato il neo coordinatore e ancora “Confido nella collaborazione di altri volontari, professionisti e non del settore informatico, al fine di poter ampliare il nostro raggio d’azione ed adempiere con ancora maggior forza la nostra mission. E’ possibile entrare in contatto con noi attraverso il sito informaticisenzafrontiere.org”.

Fondata in Veneto nel 2005 da manager italiani del settore informatico, Informatici Senza Frontiere conta oltre 300 membri in 12 sedi regionali. La mission di Informatici Senza Frontiere è colmare il divario digitale e favorire l’inclusione attraverso l’educazione al digitale, il supporto alla disabilità e lo sviluppo di applicativi software. La tecnologia, in tal modo, diviene strumento fondante per favorire il progresso individuale e sociale. Le Nazioni Unite, durante il Vertice Mondiale sulla Società dell’Informazione Forum 2013 ITU tenutosi a Ginevra a maggio 2013, hanno riconosciuto Informatici Senza Frontiere come un esempio concreto di ciò che l’IT può fare, a livello europeo, nel difficile campo della disabilità. Da oltre dieci anni i progetti e le attività realizzate dai volontari della sezione di Benevento sono state incentrate sui corsi di alfabetizzazione informatica rivolti alla terza età, ai bambini di case famiglie, ai ragazzi disabili ed agli infortunati sul lavoro. Di rilievo i progetti: Never Back Down finalista del WSIS Prize dell’agenzia ITU delle Nazioni Unite, Digit@bile con la fondazione Ali di Farfalla, Inform@bili con Inail. Importanti i seminari sul cyberbullismo e l’uso consapevole della rete, i laboratori di elettronica BITlandia, i laboratori di programmazione per bambini con SCRATCH, il recupero di dati e la donazione di PC in seguito all’alluvione del 2015.

Non da meno è l’attenzione alla qualità della vita dei non vedenti dimostrata attraverso il progetto Sensoltre, mostra di quadri tattili con ausilio di smartphone con tecnologia NFC, e lo sviluppo di Spoken House, App di domotica per non vedenti realizzata in collaborazione con l’Università degli studi del Sannio e la Lega del filo d’oro, che ha visto Manuel Parrella come ideatore, project manager e correlatore del progetto di tesi.